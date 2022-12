POL-LWL: Wegen mehrerer Verkehrsstraftaten Anzeige gegen Transporterfahrer erstattet

Neustadt-Glewe (ots) -



Wegen mehrerer Verkehrsdelikte hat die Polizei am Samstagabend in Neustadt-Glewe den Fahrer eines Kleintransporter-Gespanns angezeigt. Das mit einem Boot beladene Gespann war der Polizei in der Innenstadt aufgrund der rasanten Fahrweise des Fahrers und wegen einer defekten Bremsleuchte aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Überdies stand der Fahrer einem Vortest zufolge unter Drogeneinwirkung. Wie sich weiter herausstellte, war der Anhänger weder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, noch versichert. Zudem war am Anhänger ein falsches Kennzeichen angebracht, das zu einem anderen Fahrzeug gehört. Der 42-jährige Deutsche, dem unmittelbar die Weiterfahrt untersagt wurde, ist anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht worden. Gegen ihn ist unter anderem Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens unter Drogeneinwirkung und Urkundenfälschung erstattet worden.



