POL-NB: Zeugenaufruf zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Diskothek ´Colosseum´

Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) (ots) -



In der Nacht vom 03. zum 04.12.2022 ging über den Notruf der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Hinweis

ein, dass sich mehrere Personen in der Neubrandenburger Diskothek

"Colosseum" schlagen würden. Die umgehend zum Einsatz gebrachten

Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg konnten vor

Ort zunächst ermitteln, dass ein 22-jähriger Iraker leichte

Verletzungen erlitt.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befanden sich der 22-Jährige und der

30-jährige, irakische Zeuge gegen 02:00 Uhr am Rande der Tanzfläche,

als sich ihnen eine Gruppe von mindestens drei Männern, dem äußeren

Anschein nach südländischer Herkunft, genähert haben sollen und sie

offenbar anstießen. In der weiteren Folge soll es zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gekommen

sein, wobei ein Tatverdächtiger mit einer Glasflasche auf den

22-Jährigen geschlagen haben soll. Die bislang unbekannte

Männer-Gruppe entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der

gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um Mithilfe aus

der Bevölkerung. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben bzw.

Hinweise zu den möglichen Tatverdächtigen geben können, werden

gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg (Tel.

0395/55825224), jede andere Polizeidienststelle oder über die

Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.





Stefanie Peter



Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



