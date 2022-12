POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach vermisstem 44 -Jährigen aus Oebelitz

Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots) -



Seit dem 03.12.2022, um 17.25 Uhr, sucht die Polizei in Grimmen nach

einem 44-Jährigen. Weitere Details zur Suche, insbesondere zur

Personenbeschreibung mit Foto des Vermissten können folgendem Link

entnommen werden:



https://bit.ly/3B6hIu0



Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe aus

der Bevölkerung. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung

einer Rundfunkdurchsage gebeten. Hinweise zum möglichen

Aufenthaltsort des Gesuchten können dem Polizeirevier Grimmen unter

038326-570, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell