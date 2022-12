POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

B 110, Gnoien (ots) -



Am 03.12.2022 wurde gegen 15:45 Uhr durch Verkehrsteilnehmer ein

verunfallter Pkw an der B110 zwischen Gnoien und Lühburg gemeldet.



Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Polizei einen allein

verunfallten Pkw mit 3 Insassen im Straßengraben feststellen.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Pkw die B110 aus Gnoien

kommend nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Dabei streifte er

einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Nach Befragung der

53-jährigen Fahrzeugführerin gab diese an, aufgrund von

Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen zu sein.



Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt zu weiteren

Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Rostock verbracht. Am Fahrzeug

entstand Totalschaden.



Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Der

Führerschein wurde sichergestellt.





Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell