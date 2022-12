POL-NB: Zigarettenautomat in Malchow aufgebrochen

Röbel (LK MSE) (ots) -



In der Zeit vom 02.12.2022, 22.00 Uhr bis zum 03.12.2022, 11.30 Uhr wurde in Malchow, im Biestorfer Weg, ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Aus dem Automaten wurden sämtliche Packungen Zigaretten sowie das Geld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Tatortarbeit übernommen und führt die weiteren Ermittlungen.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können im Polizeirevier Röbel unter 039931 8480 oder über www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

