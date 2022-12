POL-NB: Aufgebrochener Zigarettenautomat in Bresewitz

Barth (LK VR) (ots) -



Am 03.12.2022 wurde dem Polizeirevier Barth ein aufgegriffener Zigarettenautomat in der Bresewitzer Hauptstraße vor dem Restaurant "AndersWie" gemeldet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 02.12.2022, 11.30 Uhr bis 03.12.2022, 09.45 Uhr gewaltsam den Automaten und entwendeten aus diesem Zigarettenschachteln sowie Bargeld in unbekannter Höhe.

Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Barth unter 038231-6720 oder bei jeder andere Polizeidienstelle oder über www.polizei.mvnet.de zu melden



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell