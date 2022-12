POL-NB: Streitigkeiten enden mit Biss ins Bein

Waren (LK MSE) (ots) -



Am 03.12.2022, gegen 07.40 Uhr gerieten auf dem Alten Markt in Waren (Müritz) zwei befreundete, alkoholisierte 23-jährige deutsche Männer (Atemalkoholwerte: 1,82 und 2,16 Promille) in Streit und schlugen aufeinander ein. Dabei wurden beide Männer leicht im Gesicht verletzt. Als eine unbeteiligte Anwohnerin aus einem Fenster im Erdgeschoss die beiden Männer zur Ruhe aufforderte, stiegen beide Männer durch das Fenster in die Wohnung der Frau. Im Rahmen einer sich anschließenden Rangelei biss einer der beiden Männer der 49-jährigen deutschen Frau in deren linkes Bein. Die Frau wurde durch einen RTW in das Müritzklinikum verbracht. Nach derzeitigem Stand handelt es sich um eine leichte Verletzung. Die beiden Männer wurden vor Ort ambulant behandelt.

Es wurde Anzeige gegen sie erstattet.



