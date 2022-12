POL-HST: Dachstuhlbrand in Zudar

Garz/Rügen (ots) -



Am heutigen Freitag, dem 02.12.2022 gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei durch die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen ein Brand in Zudar gemeldet.



Die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr der zuständigen Gemeinde fuhren umgehend vor Ort, wo sich der Sachverhalt bestätigte. Das Flachdach eines Anbaus eines Einfamilienhauses brannte und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die 86- und 82-jährigen Anwohner, ein älteres Ehepaar, konnten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen technischen Defekt an der Gasanlage (mutmaßlich Durchlauferhitzer), woraufhin es zu einer Explosion gekommen ist. Andere Person wurden nicht gefährdet. Der Anbau, eine Art Wohnküche, ist gegenwärtig nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell