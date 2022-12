POL-SN: Nach Raub: Schweriner wegen dringenden Tatverdachts in Haft

Schwerin (ots) -



Am frühen Morgen des 29.11. kam es in Schwerin zu einem Raub, der zur vorläufigen Festnahme eines dringend Tatverdächtigen führte:



Gegen 3.00 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann aus Köln im Bereich des Mittelweges in Höhe der dortigen Kleingartenanlage von einem 26-jährigen Schweriner körperlich angegriffen und zu Boden gebracht. Anschließend nahm der Deutsche persönliche Gegenstände des Geschädigten, darunter ein Laptop, an sich und entwendete die Sachen. Der geschädigte Russe erlitt durch den körperlichen Angriff leichte Verletzungen und rief die Polizei.



Der Tatverdächtige konnte im Anschluss von der Schweriner Polizei vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin Haftbefehl erlassen und den Vollzug angeordnet.



Der Mann wurde daraufhin in die JVA Bützow gebracht.



