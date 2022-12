POL-SN: Drei Personen nach Zusammenstoß zwischen Feuerwehrfahrzeug und Pkw verletzt

Details anzeigen Einsatzfahrzeug Feuerwehr Einsatzfahrzeug Feuerwehr

Schwerin (ots) -



In Schwerin wurden am heutigen Tage drei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt.



Gegen 8.25 Uhr befuhr ein Einsatzfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr Warnitz die Grevesmühlener Straße stadteinwärts. Das Fahrzeug war aus Richtung Warnitz kommend auf der Anfahrt zu einem Einsatz nach Lankow. Dabei waren ersten Erkenntnissen nach auch Blaulicht und Einsatzhorn eingeschaltet.



Im Kreuzungsbereich der Grevesmühlener Straße/ Am Margaretenhof stieß das Einsatzfahrzeug mit einem Pkw zusammen, dessen 47-jähriger Fahrer aus Richtung Umgehungsstraße kam und in die Kreuzung einfuhr.



Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer des Pkw aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim verletzt; ebenso verletzten sich zwei 23 und 57 Jahre alte Feuerwehrleute leicht. Die Verletzten wurden ins Klinikum gebracht.



Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.



Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin.



Alle Beteiligte verfügen über die deutsche Staatsangehörigkeit.



