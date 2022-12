POL-LWL: Polizei stellte Führerschein nach Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn sicher

Wittenburg / Stolpe (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der BAB 24 bei Wittenburg hat die Polizei den Führerschein der Unfallfahrerin sichergestellt. Grund hierfür war ein durch die Polizei festgestellter Atemalkoholwert von 1,43 Promille bei der 29-jährigen Fahrerin. Sie war im Berufsverkehr mit ihrem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In weiterer Folge fuhr sich das Auto auf dem angrenzenden Grünstreifen fest. Dabei entstand am Fahrzeug verhältnismäßig geringer Sachschaden. Gegen die Unfallfahrerin, die nach dem Vorfall zur Blutprobenentnahme gebracht wurde, ist Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell