POL-HRO: Verkehrsunfall in Rostock - Pkw kollidiert mit Lichtmast und überschlägt sich

Ein 71-jähriger Fahrzeugführer ist am Freitagvormittag bei einem Unfall in Rostock Schmarl leicht verletzt worden.



Der Unfall ereignete sich gegen 10:00 Uhr an der Lichtzeichenanlage Groß Kleiner Damm/Schmarler Damm. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fiat-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw.

Infolgedessen stieß dieser mit einem Lichtmast zusammen, drehte und überschlug sich, bis er ca. 150 Meter hinter der Unfallstelle zum Stehen kam.



Der alleinige Unfallbeteiligte erlitt durch den Unfall ein Trauma und wurde zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Klinikum gebracht. Der Kleinwagen war nach dem Unfall nicht fahrbereit. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.



Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum Unfallhergang dauern gegenwärtig noch an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell