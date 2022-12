POL-LWL: Zwei Autos in Plau am See gestohlen

Plau am See (ots) -



In der Nacht zum Freitag wurden gleich zwei Autos in Plau am See gestohlen. So entwendeten unbekannte Täter zwischen 20:30 Uhr und 6.15 Uhr in der Straße "Weidensoll" einen schwarzen PKW VW Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen LBZ-AM 679. Ein weiteres Fahrzeug, hierbei handelt es sich um einen weißen Kleintransporter Peugeot Boxer mit dem amtlichen Kennzeichen LUP-DO 77, wurde zwischen 01.00 Uhr und 05.45 Uhr im Ziegeleiweg gestohlen. Insgesamt wird der entstandene Stehlschaden auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Fahrzeugdiebstählen, die möglicherweise in Zusammenhang stehen, nimmt die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/8370) entgegen. Es wurden Strafanzeigen wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell