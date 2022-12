POL-HWI: Ergänzungsmeldung zu: FahrenAnkommenLEBEN - Verkehrskontrolle auf dem Autobahnrastplatz Selliner See

Wismar (ots) -



Zur Pressemeldung vom 01. Dezember 2022 (https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=186320&processor=processor.sa.pressemitteilung) wird ergänzend mitgeteilt, dass sich an der Verkehrskontrolle auch 13 Kontrollkräfte des Hauptzollamtes Stralsund beteiligt haben.



Neben mehreren Verstößen gegen das Waffenrecht konnte auch ein Verstoß gegen das Steuerrecht festgestellt werden. In diesem Fall war ein Fahrzeug mit Heizöl statt Kraftstoff befüllt.



Warum Heizöl kein adäquater Ersatz ist, kann auf folgender Seite nachgelesen werden https://bit.ly/3VIeJQv.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell