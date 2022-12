POL-LWL: Auto prallte gegen Baum - Fahrer verstorben (Ergänzungsmeldung)

Plau am See (ots) -



Auf der Landesstraße 17 zwischen Ganzlin und Retzow ist am Donnerstagmittag ein PKW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt (wir informierten). Der Fahrer (alleiniger Insasse des PKW) kam dabei ums Leben. Dem Spurenaufkommen zufolge kam das Autos mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Am PKW des Mannes, der noch vor Ort verstarb, entstand Totalschaden. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße an der Unfallstelle voll gesperrt werden (die Vollsperrung dauert voraussichtlich noch bis 16:30 Uhr an). Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.



