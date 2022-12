POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen (Erstmeldung)

Plau am See (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 17 zwischen Ganzlin und Retzow ist am Donnerstagmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam ein PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in weiterer Folge gegen einen Baum. Die Landesstraße ist derzeit auf Grund der Bergungsarbeiten voll gesperrt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell