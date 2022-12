POL-LWL: Eine leicht verletzte Person nach Auffahrunfall auf der B 104

Witzin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 104 bei Witzin wurde am Donnerstagmorgen eine 38-jährige PKW-Fahrerin schwer verletzt. Nach Angaben der 38-jährigen Autofahrerin habe sie auf Grund von Wildwechsel ein Bremsmanöver eingeleitet. Ein nachfolgender 35-jähriger LKW-Fahrer konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden PKW Golf auf. Die Autofahrerin wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße zeitweilig halbseitig gesperrt werden. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 32.000 Euro geschätzt.



