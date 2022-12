POL-HRO: Unfall in Rostock: Kollision zwischen Straßenbahn und Lkw

Rostock (ots) -



Eine Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw in der Rostocker KTV führte am Donnerstagmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Der Unfall ereignete sich gegen 08:00 Uhr in der Doberaner Straße. Nach bisherigem Erkenntnisstand kollidierte die Straßenbahn im Vorbeifahren mit dem am Straßenrand stehenden Lkw. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell