POL-HST: 39-Jähriger nach Dachsturz im Koma

Am Mittwoch, dem 30.11.2022 wurde der Polizei in Grimmen ein folgenschwerer Arbeitsunfall vom Vortag gemeldet.



Demnach sei ein 39-jähriger aus der Region stammender Mann am Dienstag 29.11.2022 gegen 11:00 Uhr bei Grimmen im Zuge von Abriss- und Erneuerungsarbeiten eines Stalldaches durch das etwa sieben Meter hohe Dach gestürzt. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er umgehend ins Klinikum nach Greifswald kam. Dort liegt er derzeit im Koma.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund und das Landesamt für Gesundheit und Soziales kamen zum Einsatz. Sie untersuchen die genauen Ursachen zum Unglücksgeschehen.



