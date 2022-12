POL-HST: Einbruch auf Baustelle auf Rügen

Insel Rügen (ots) -



Am Mittwoch, dem 30.11.2022 wurde der Polizei gemeldet, dass es augenscheinlich über Nacht einen Einbruch auf einem Neubaugelände in Puddemin bei Poseritz gab.



Ersten Ermittlungen zufolge machten sich unbekannte Täter im möglichen Tatzeitraum von Dienstag, 29.11.22 gegen 18:45 Uhr bis Mittwoch, 30.11.2022 gegen 09:15 Uhr sowohl an dem im Bau befindlichen Haus, als auch an dortigen Baucontainern zu schaffen. Die Türen der Container hielten den Angriffen stand, die des Hauses offenbar nicht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte nicht geklärt werden, ob und wenn ja, was entwendet wurde. Die Ermittlungen hierzu laufen. Der Sachschaden wird auf 1.250 Euro geschätzt. Für die Spurensuche und -sicherung kamen Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Bergen vor Ort. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat oder den Tätern gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Bergen unter 03838 8100, der Internetwache der Landespolizei M-V www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



