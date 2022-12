POL-LWL: Verstöße gegen Lenk-und Ruhezeiten sowie Geschwindigkeitsverstöße bei Verkehrskontrolle geahndet

Plate/ Stolpe (ots) -



Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch auf der BAB 14 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und Schwerin-Ost hat die Polizei insgesamt 27 Kleintransporter bzw. LKW kontrolliert. Dabei stellte die Polizei 5 Verstöße fest. Gravierend war in diesem Zusammenhang ein LKW, dessen Fahrer den digitalen Fahrtenschreiber nicht ordnungsgemäß bediente und zudem mehrfach gegen die Lenk-und Ruhezeiten verstieß. Zudem wurde auf dem Gerät sichtbar, dass der Fahrer am Tag zuvor mit 109 km/h statt der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h unterwegs war. Im Ergebnis muss der Fahrer nun mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1.200 Euro und einem Punkt rechnen. Bei einer zeitgleich durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle an dieser Stelle stellte die Polizei am Mittwochvormittag insgesamt 35 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fest. Bei zulässigen 60 km/h zogen die Beamten einen PKW mit 114 km/h aus dem Verkehr. Dessen 36-jähriger Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.



