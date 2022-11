POL-HRO: Frau auf dem Fußgängerüberweg in Lütten Klein von PKW erfasst und schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am heutigen späten Nachmittag, gegen 16:35 Uhr, ist es in der

Rostocker Warnowallee zu einem folgenschweren Verkehrsunfall

gekommen, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine

46jährige PKW-Fahrerin aus dem Landkreis Rostock kollidierte beim

Ausfahren aus einem Kreisverkehr mit einer den Fußgängerüberweg

nutzenden 64jährigen Fußgängerin. Diese zog sich dabei eine

Beinfraktur und eine Platzwunde am Kopf zu. Sie wird in einem

Rostocker Krankenhaus versorgt. Die DEKRA kam nicht zum Einsatz.







Torsten Fülkell

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Lichtenhagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell