POL-HST: Auf der Suche nach Schnäppchen? Sind Taschendiebe auch! Wie Sie sich auf Weihnachtsmärkten schützen

Stralsund (ots) -



Der Weihnachtsmarkt in Stralsund hat bereits geöffnet. In den nächsten Tagen und Wochen kommen noch kleinere Märkte im Landkreis Vorpommern-Rügen dazu, die an bestimmten Tagen für die Besucher öffnen. Für viele gehört ein ausgiebiger Besuch des Weihnachtsmarktes in der Vorweihnachtszeit dazu.



Doch Achtung - jetzt haben Taschendiebe Hochsaison. Sie schlagen blitzschnell zu und nutzen stark besuchte Weihnachtsmärkte, dichtes Gedränge an Ständen und Bahnhöfen, auf Rolltreppen und in Einkaufszentren aus. Oftmals tarnen die Diebe ihr Handeln auch mit dem vermeintlichen "Anrempeln".



Die Polizei möchte hiermit ein paar hilfreiche Hinweise und Tipps geben, damit "Langfinger" keine Chance haben.



- Nehmen Sie für Ihren Bummel nur so viel Bargeld mit, wie Sie

auch wirklich brauchen. Wertsachen, die nicht Sie benötigen, lassen

Sie am besten gleich zu Hause.



- Bewahren Sie Geld, Ausweispapiere und Zahlungskarten getrennt

voneinander auf. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen Ihrer Kleidung

und tragen Wertsachen und Bargeld möglichst nah am Körper. Bitte

nicht in der Gesäßtasche.



- Mitgeführte Umhängetaschen tragen Sie am besten mit dem Riemen

quer über den Oberkörper und mit dem Verschluss zum Körper.



- Im dichten Gedränge sollten Sie ganz besonders auf Wertsachen

achten. Wenn Sie plötzlich angestoßen werden, seien Sie misstrauisch.



- Sollten Sie bedrängt werden, rufen Sie laut und bitten andere

Personen um Hilfe.



- Notieren Sie niemals Ihre PIN im Portemonnaie oder sogar auf der

Zahlungskarte. Für den Fall, dass Ihnen Ihre Zahlungskarten

abhandengekommen sind, lassen Sie diese sofort sperren. Der

bundeseinheitliche Sperr-Notruf ist unter der Telefonnummer 116 116

zu erreichen.



Sollten Sie dennoch Opfer eines Diebstahls geworden sein, melden Sie sich umgehend bei der örtlichen Polizei, dem Polizeinotruf unter 110 oder sprechen Sie unsere Kollegen der Weihnachtsmarktstreife an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell