POL-LWL: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Bei einem Zusammenstoß zweier PKW in Wittenburg wurden am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Bei dem Unfall, der sich in einem Kreuzungsbereich der Hagenower Chaussee ereignete, entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Während sich der 45-jährige Fahrer eines der beteiligten Fahrzeuge leichte Verletzungen zuzog, wurde auch die 17-jährige Beifahrerin des anderen Autos leicht verletzt. Beide wurden anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich zeitweilig gesperrt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



