POL-SN: Hoher Sachschaden durch Parkplatzunfall

Ein 74-jähriger Schweriner verlor auf einem Parkplatz die Kontrolle über seinen BMW und verursachte erheblichen Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13:40 Uhr auf einem Innenhof in der Weststadt. Bei dem Versuch Einzuparken stieß das Fahrzeug des 74-Jährigen gegen zwei weitere Autos, die in der Folge von ihren Parkflächen geschoben wurden. Der Sachschaden wird auf 16.000EUR geschätzt. Die Ursachenerforschung ist Teil der laufenden Ermittlungen. Fest steht, dass der Atemalkoholvortest bei dem 74-jährigen Deutschen einen Promillewert von 0,27 ergab. Eine mögliche Wechselwirkung mit Medikamenten wird derzeit geprüft. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein des Unfallverursachers.



