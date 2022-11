POL-ANK: Diebstahl eines Ford Mondeo in Löcknitz

Löcknitz (ots) -



Unbekannte haben gestern Abend (29.11.2022) zwischen 17:00 und 20:00 Uhr einen schwarzen Ford Mondeo von einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Abendstraße in Löcknitz gestohlen. Der Wert des Fahrzeuges beträgt ca. 15.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Pasewalk unter 03973 220-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



