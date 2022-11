POL-HST: Vorfahrtsfehler in Tribsees mit schweren Folgen

Tribsees (ots) -



Am heutigen Mittwoch, dem 30.11.2022 ereignete sich gegen 07:00 Uhr in Tribsees auf der Landesstraße 192 ein folgenschwerer Verkehrsunfall.



Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 59-jähriger Deutscher mit seinem Renault den Verbindungsweg in Richtung Landesstraße und wollte diese geradeaus in Richtung Kronsberg überqueren. Hierbei übersah er augenscheinlich einen auf der Landesstraße befindlichen und in Richtung Autobahn fahrenden Volkswagen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge sich sowohl die 60-jährige deutsche Fahrerin des Volkswagen als auch der Renault-Fahrer schwer verletzten. Die beiden Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden. Der Volkswagen wurde durch den Aufprall noch gegen ein, zuvor aus Richtung Kronsberg gekommenen und an der Landesstraße verkehrsbedingt haltenden, Opel geschleudert. Dessen 21-jähriger deutscher Fahrer sowie die 30 Jahre und 17 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. Am Opel entstand geringer Sachschaden.



Die beiden schwerverletzten wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bartmannshagen gebracht. Der Gesamtschaden summiert sich auf etwa 6.100 Euro.



