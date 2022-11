POL-GÜ: Flüchtiger Ladendieb durch Güstrower Polizisten gestellt

Güstrow (ots) -



Beamte der Polizei Güstrow haben am Abend des 29.11.2022 in der Güstrower Innenstadt einen flüchtigen Ladendieb feststellen können.



Gegen 20:45 Uhr befanden sich die Beamten im Bereich Am Pferdemarkt auf Streifenfahrt, als eine männliche Person plötzlich und ohne erkennbaren Grund vor den Beamten flüchtete. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann kurze Zeit später stellen und befragen. Schnell wurde der Grund des Fluchtversuches klar. Der 35-jährige Deutsche hatte zuvor mehrere Bekleidungsgegenstände und Schmuck aus einem Textilgeschäft sowie eines Drogeriemarktes entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich auf 180 Euro.



Die durch die Beamten eingeleiteten Ermittlungen sind durch die Kriminalpolizei Güstrow übernommen worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell