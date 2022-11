POL-LWL: Illegale Drogen in Wohnung gefunden

Boizenburg (ots) -



In der Wohnung eines 27-jährigen Mannes in Boizenburg hat die Polizei am Dienstagabend über 100 Gramm Cannabis entdeckt. Zudem fand die Polizei typische Utensilien, die auf einen Handel mit illegalen Drogen deuten. Die aufgefundenen Drogen waren in verschiedenen Tüten verpackt. Zudem wurden eine Feinwaage sowie diverses Verpackungsmaterial für illegale Drogen und ein Vakuumiergerät aufgefunden. Überdies entdeckte die Polizei in der Wohnung ein verbotenes Springmesser sowie zwei Kleinkaliberpatronen. Der gesamte Fund wurde durch die Polizei sichergestellt. Gegen den 27-jährigen Deutschen, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt ist, wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verdachts des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln erstattet. Anwohner hatten die Polizei zuvor wegen starken Cannabisgeruchs, der aus der Wohnung des 27-Jährigen drang, informiert.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell