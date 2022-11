POL-LWL: 19-Jähriger soll Familienangehörige mit Waffe bedroht haben

Lübz (ots) -



In einer Wohnung in Lübz soll ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag zwei Familienangehörige mit einer Pistole bedroht haben und dann geflüchtet sein. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen wenig später stellen. Er saß in seinem parkenden Auto, als die Polizei ihn in der Straße "Am Fuchsberg" feststellte. Der 19-jährige Deutsche und dessen Auto wurden daraufhin durchsucht. Eine Waffe hat die Polizei jedoch nicht finden können. Gegen den Tatverdächtigen ist Anzeige wegen Bedrohung erstattet worden.



