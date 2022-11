POL-ANK: Einbruch in mehrere Keller

Anklam (ots) -



Unbekannte sind in der Zeit von Montagmittag (28.11.2022, 12:00 Uhr) bis gestern Vormittag (29.11.2022, 09:30 Uhr) in insgesamt sechs Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses am Markt in Anklam eingebrochen. Die Diebe hatten es dabei vor allem auf Werkzeug und technische Geräte abgesehen. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei wird auch ein Zusammenhang mit dem Einbruch in das Kosmetikstudio am Markt geprüft.



Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Anklam unter 03971 251-2224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



