POL-NB: Brand eines sogenannten ´Blitzer-Anhängers´ in Dierhagen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 29.11.2022 gegen 18:55 Uhr wurde durch einen Zeugen bekannt, dass

ein durch den Landkreis Vorpommern-Rügen zur

Geschwindigkeitsüberwachung aufgebauter Anhänger in Dierhagen in der

Straße "Schwedenschanze" brennt.

Vor Ort konnte die Polizei feststellen, dass der Anhänger vollständig

in Flammen stand. Der Sachschaden beträgt ca. 160.000,- Euro.

Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Dierhagen, welche mit

15 Kameraden vor Ort war, gelöscht.

Durch die Staatsanwaltschaft Stralsund wurde ein

Brandursachenermittler eingesetzt.

Dieser konnte im Ergebnis seiner Untersuchung vor Ort einen

technischen Defekt als Ursache für den Brand ausschließen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat

der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Stralsund

aufgenommen.





Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



