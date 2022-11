POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses

Grabowhöfe (ots) -



Am 29.11.2022 gegen 07:55 Uhr teilte ein Hinweisgeber der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand eines Einfamilienhauses in 17194 Grabowhöfe, Hofstraße mit.



Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein technischer Defekt der Wärmeluftpumpe ursächlich für den Brandausbruch.



Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus. Es wurde niemand verletzt.



Die entstandene Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 50.000 Euro.



