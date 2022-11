POL-HRO: Gefahrenbremsung eines Linienbuses verhindert Zusammenstoß - Fünf Leichtverletzte nach Beinaheunfall

Rostock (ots) -



Gegen 10:50 Uhr kam es am gestrigen Montag in Rostock zu einem Beinaheunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw.



Ein Linienbus der RSAG befuhr den Busfahrstreifen der Schillingallee in Fahrtrichtung Dethardingstraße. Nachdem ein Pkw Mercedes zunächst an dem Linienbus vorbeifuhr, wechselte dieser plötzlich den Fahrstreifen. Der 61-jährige Busfahrer konnte mit einer Gefahrenbremsung zwar die Kollision mit dem Pkw vermeiden, jedoch stürzten dabei im Fahrgastraum mehrere Passagiere.

Fünf Fahrgäste wurden leicht verletzt, zwei davon wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell