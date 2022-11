POL-LWL: Zwei leicht verletzte Autofahrerinnen nach Verkehrsunfall

Suckow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall zwischen Siggelkow und Suckow, sind am Dienstagmorgen zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll eine 66-Jährige mit ihrem PKW Toyota an einer Einmündung die vorfahrtsberechtigte 38-jährige Opelfahrerin übersehen haben, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei erlitten beide Fahrzeugführerinnen einen Schock und wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Bergung der Autos musste die Kreisstraße 112 an der Unfallstelle für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell