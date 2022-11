POL-ANK: Randalierer greift Polizisten an

Anklam (ots) -



Mehrere Personen hatten gestern Nachmittag (28.11.2022, 15:00 Uhr) die Polizei in Anklam informiert, dass ein offensichtlich betrunkener Mann in einem Wohnhaus in der Wollweberstraße randalierte. Die Polizei konnte den 42-Jährigen mit seinem Hund im Treppenhaus feststellen. Bei der Klärung der Umstände trat er gegenüber den Polizisten aggressiv auf und verhielt sich renitent. Er beleidigte die Polizisten und schubste einen von ihnen mehrfach. Zusätzlich hetzte er seinen Hund auf die Beamten, sodass dieser sich ihnen laut bellend und knurrend näherte. Die Beamten setzten daraufhin Reizgas gegen den Hund ein, der daraufhin die Flucht ergriff. Der Mann beruhigte sich und erklärte sich bereit, die Beamten zur Feststellung der Personalien aus dem Haus zu begleiten. Trotz aller Bemühungen, den 42-Jährigen zu beruhigen, griff er die Beamten erneut an, sodass auch gegen ihn Reizgas eingesetzt und er zu Boden gebracht werden musste. Dabei verletzte sich der 42-Jährige, weshalb er durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.



Aufgrund der Stimmungsschwankungen sowie weiterer Auffälligkeiten bestand der Verdacht, dass der Angreifer nicht nur alkoholisiert war, sondern auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Schäferhund wurde durch die Tierrettung Vorpommern-Greifswald in Obhut genommen.



Der mehrfach polizeibekannte 42-jährige Deutsche, der seinen Wohnsitz in Greifswald hat, muss sich nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.



Die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam