POL-LWL: Keine Verletzten nach Verkehrsunfall zwischen Schulbus und PKW

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem PKW ist am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 72 bei Hasenhäge ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro entstanden. Im Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Kinder. Sowohl der 31-jährige Busfahrer als auch der 57-jährige PKW-Fahrer blieben unverletzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam es beim Linksabbiegen des Busses in Richtung Banzkow zum seitlichen Zusammenstoß mit dem PKW, welcher die Ampelkreuzung aus Richtung Sülte überqueren wollte. Für die wartenden Schulkinder wurde ein Ersatzbus organisiert.



