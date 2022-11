POL-HST: Sprengung eines Parkautomaten

Stralsund (ots) -



Am gestrigen Montag wurde der Stralsunder Polizei die Beschädigung eines Parkscheinautomaten in der Karl-Marx-Straße gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (26.11.2022) 09:00 Uhr und Montag (28.11.2022) 09:00 Uhr den Automaten an der Ecke Wulflamufer vermutlich mit einem Feuerwerkskörper beschädigt. Ob versucht wurde, an das Bargeldfach zu gelangen oder ob das Motiv Vandalismus war, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.



Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/28900, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Durch die Beschädigungen entstand der Hansestadt Stralsund ein Schaden, der auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und der Sachbeschädigungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell