POL-NB: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss mit einer schwerverletzten Person auf der B 198

Am 28.11.2022, gegen 20:45 Uhr, kam es im Landkreis Mecklenburgische

Seenplatte zu einem Alleinunfall eines Pkw. Nach ersten Ermittlungen

befuhr der aus der Gemeinde Groß Miltzow stammende 55-jährige Fahrer

eines Audi die Bundesstraße 198 aus Richtung Möllenbeck kommend in

Richtung Stolpe. Ca. 100 m vor dem Ort Bredenfelde kam der

Fahrzeugführer mit dem von ihm geführten Pkw links von der Fahrbahn

ab. Im weiteren Verlauf fuhr das Fahrzeug über eine unbepflanzte

Ackerfläche, überschlug sich nach 25 m und kam nach ca. 50 m auf dem

Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer verletzte

sich dabei schwer und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus

nach Neubrandenburg verbracht werden.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der

Fahrzeugführer augenscheinlich stark alkoholisiert war. Eine

freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von

1,99 Promille. In der weiteren Folge wurden eine Blutprobenentnahme

angeordnet und durchgeführt sowie der Führerschein beschlagnahmt. Der

Pkw des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden.



Die B 198 war für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EURO.



Zum Einsatz kamen die freiwillige Feuerwehr Bredenfelde, Carpin,

Blankensee, Watzkendorf und Quadenschönfeld mit 50 Kameraden und 8

Fahrzeugen.



