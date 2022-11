POL-HRO: Montagsdemonstrationen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock fanden am

Montag, den 28.11.2022, zwischen 16 und 21 Uhr, insgesamt 8

Versammlungen und Aufzüge statt. In Rostock (drei VA mit insg. 330

Teilnehmern), Güstrow (200), Teterow (83), Bützow (16), Parchim (150)

und Ludwigslust (200) kamen etwa 980 Menschen zusammen, um für

Demokratie, gegen den Krieg und verschiedene weitere Themen zu

demonstrieren. Die größte Versammlung mit 295 Teilnehmern fand in

Rostock statt.



In Wismar (53) und Schwerin (42) versammelten sich ebenfalls

insgesamt knapp 100 Personen ohne Anmeldung. Auch diese sog.

"Abendspaziergänge" sowie alle anderen Demonstrationen wurden

polizeilich begleitet und verliefen nach bisherigen Erkenntnissen

ohne Störungen.







