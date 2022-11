POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Neubrandenburg (ots) -



Am späten Nachmittag des 28.11.2022 kam es kurz vor der Ortschaft

Groß Ernsthof zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei

Personenkraftwagen. Ein 40-jähriger Seat-Fahrer aus dem Landkreis

Vorpommern-Greifswald befuhr gegen 16:00 Uhr die Kreisstraße 22 aus

Wolgast kommend in Richtung Landesstraße 262. An der Einmündung zur

L262 wollte er nach links in Richtung Groß Ernsthof abbiegen. Dabei

übersah er offenbar den von links kommenden 65-jährigen Fahrer eines

Pkw Skoda und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß

beider Fahrzeuge.



Bei dem Aufprall wurden beide Insassen des Skoda verletzt. Der

65-jährige Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin erlitten leichte

Verletzungen und wurden ambulant durch den Rettungsdienst vor Ort

erstversorgt.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Personenkraftwagen

waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Insgesamt

entstand ein geschätzter Gesamtsachsachschaden von 9.500 Euro. Gegen

den mutmaßlichen Unfallverursacher wird nun wegen des Verdachts der

fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.



Auf der K22 und der L262 kam es zu kurzzeitigen

Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 18:00 Uhr war die Fahrbahn wieder

frei befahrbar.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.



