POL-NB: Feststellung von stark alkoholisierten E-Scooter-Fahrern und einem Radfahrer

Am Wochenende haben die Beamten mehrere Fahrzeugführer festgestellt, die auf Grund der Fahrten mit einem zu hohen Promillewert eine Straftat gemäß der Trunkenheit im Straßenverkehr begangen haben. Bei Fahrradfahrern gilt es als eine Straftat, wenn der Promillewert bei über 1,59 Promille liegt. Da E-Scooter als Kraftfahrzeuge anzusehen sind, liegt die Grenze zur strafbaren Handlung hier bereits bei 1,1 Promille.



Am 25.11.2022 gegen 22:45 Uhr bemerkten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in der Hufelandstraße einen E-Scooter-Fahrer, der in Schlangenlinien fuhr. Andere Verkehrsteilnehmer mussten im Kreuzungsbereich anhalten, da der Fahrer zwischen zwei Fahrstreifen hin und her wechselte. Als die Beamten den E-Scooter-Fahrer ansprachen, reagierte dieser schlagartig und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten den Fahrer fußläufig stoppen und kontrollieren. Sie führten bei dem 36-jährigen Neubrandenburger einen Atemalkoholtest durch, welcher ein Ergebnis von 1,69 Promille anzeigte.



Am 26.11.2022 gegen 23:40 Uhr haben Neubrandenburger Polizeibeamte am Juri-Gagarin-Ring einen 17-jährigen Neubrandenburger auf einem E-Scooter angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,91 Promille ergeben.



In beiden Fällen erfolgte die Blutprobenentnahme im Neubrandenburger Klinikum. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls in beiden Fällen informiert sowie eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



Am 27.11.2022 gegen 03:45 Uhr haben die Beamten des Neustrelitzer Polizeihauptreviers in der Augustastraße einen Fahrradfahrer mit auffälliger Fahrweise festgestellt und kontrolliert. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Neustrelitzer hat einen Wert von 3,54 Promille ergeben. Es folgte die Blutprobenentnahme im Klinikum Neustrelitz und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



