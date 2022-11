POL-SN: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 19-jähriger Radfahrer wurde am 25.11. bei einem Verkehrsunfall in Schwerin leicht verletzt.

Der Mann befuhr gegen 20.50 Uhr den Radweg entlang der Hamburger Allee und wollte in Höhe der Einmündung Talliner Straße die Fahrbahn überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 52-jährigen Schweriners, der ebenfalls auf der Hamburger Allee unterwegs war.

Der in Schwerin lebende Radfahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und musste ins Klinikum gebracht werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 1.500 Euro beziffert.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bei beiden Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



