POL-LWL: Mit 100 km/h kilometerweit auf der linken Fahrspur - Polizei zog unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr

Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 bei Stolpe hat die Polizei am frühen Freitagabend einen 25-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor etwa 30 Kilometer mit etwa Tempo 100 und eingeschalteter Warnblinkanlage auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Berling unterwegs war. Durch die Fahrweise des 25-Jährigen konnten nachfolgende Autofahrer nicht vorbeifahren, sodass sich eine etwa 1,5 Kilometer lange Fahrzeugschlange bildete. Betroffene Autofahrer informierten daraufhin die Polizei, die selbst einige Mühe hatte, den betreffenden Autofahrer zum Anhalten zu bringen. Bei der anschließenden Kontrolle reagierte ein Drogenvortest beim 25-jährigen Fahrer positiv. In dem Auto des Mannes entdeckte die Polizei zudem eine über 100 Gramm schwere Tüte mit rauschgiftverdächtigen Substanzen. Zudem ist nach den Überprüfungen vor Ort davon auszugehen, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei stellte den mutmaßlichen Drogenfund als auch die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den aus Nigeria stammenden Autofahrer wurden Strafanzeigen wegen mehrerer Verkehrsdelikte sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell