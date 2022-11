POL-LWL: 14-Järhiger soll Gleichaltrige mit Tierabwehrspray attackiert haben

Lübtheen (ots) -



In Lübtheen soll ein 14-Jähriger am späten Samstagnachmittag auf offener Straße eine gleichaltrige Jugendliche mit einem Tierabwehrspray attackiert haben. Dabei erlitt das Opfer Reizungen an den Augen und musste anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Beteiligten sind sich bekannt. Offenbar hatte es Streit unter den beiden Jugendlichen und eine Schubserei gegeben, als der 14-Jährige das Pfefferspray aus der Tasche zog und es gegen das Mädchen einsetzte. Die Polizei stellte das Reizgas sicher und erstattete Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.



