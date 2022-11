POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der B111 bei Pudagla

Pudagla (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 28.11.2022 gegen 06:25 Uhr wurde über Notruf ein Verkehrsunfall auf der B 111 zwischen Schmollensee und Pudagla gemeldet. Hierbei soll es bei einem Überholversuch zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem entgegenkommenden PKW gekommen sein.



Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Eine 39-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr die B 111 aus Schmollensee in Richtung Pudagla. Vor ihr befuhr ein LKW die B 111, welchen sie trotz Überholverbot überholen wollte. Als sie mit ihrem Mercedes-Benz zum Überholen ansetzte und hierfür nach links ausscherte, stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden PKW der Marke Torpedo zusammen. Der 42-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde in Folge des Zusammenstoßes leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 95.200 Euro. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße musste für 1,5 Stunden gesperrt werden.



