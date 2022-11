POL-LWL: Mann soll Mitarbeiter eines Autohauses tätlich angegriffen haben

Ludwigslust (ots) -



Nach einem Vorfall am Samstag in einem Autohaus in Ludwigslust ist gegen einen 22-jährigen Mann Anzeige wegen Körperverletzung erstattet worden.



Der 22-Jährige soll am Samstagmorgen einen Mitarbeiter des Autohauses geschlagen haben, wobei das 45-jährige Opfer leicht verletzt wurde. Hintergrund des Vorfalls soll ein im Autohaus befindlicher PKW gewesen sein, der dort repariert werden sollte. Der 22-Jährige wollte das Fahrzeug, das einem Bekannten gehört, dort abholen. Jedoch verweigerte das Autohaushaus die Herausgabe des Autos, da die Reparatur noch nicht erfolgt und das Fahrzeug deswegen nicht betriebsbereit war. Zudem ist der 22-Jährige offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Aus Ärger darüber soll der 22-Jährige einem Mitarbeiter plötzlich und unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer konnte den Angreifer anschließend überwältigen. Die herbeigerufene Polizei stellte bei dem 22-jährigen Syrer einen Atemalkoholwert von über 0,9 Promille fest. Zudem stand er eigenen Angaben zufolge unter dem Einfluss illegaler Drogen. Wie sich weiter herausstellte, war das zur Reparatur abgegebene Auto nicht versichert. Dementsprechend ist gegen den gleichaltrigen Fahrzeughalter eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet worden.



