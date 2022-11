POL-LWL: Polizei zog betrunkenen Autofahrer nach Zeugenhinweis aus dem Verkehr

Hagenow (ots) -



Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei kurz nach Mitternacht (28.11.2022) einen betrunkenen Autofahrer an einer Tankstelle bei Hagenow aus dem Verkehr gezogen. Bei dem 44-jährigen Fahrer stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,5 Promille fest. Zuvor hatte ein aufmerksamer Autofahrer die Polizei über die auffällige Fahrweise des VW-Fahrers in der Rudolf-Tarnow-Straße informiert. Der Tatverdächtige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher. Seinen Rausch schlief der 44-Jährige im Polizeigewahrsam aus, da er zu diesem Zeitpunkt über keine andere Schlafmöglichkeit verfügte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



