POL-NB: Trassenheide - Festnahme nach Einbruch in drei Ferienhäuser

Heringsdorf (ots) -



Am 27.11.2022 gegen 12:23 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in

drei Ferienhäuser im Dünenweg in Trassenheide eingebrochen wurde.

Mittels eines Steins wurden jeweils die Terrassentüren der

Ferienhäuser eingeschlagen. Während der Anzeigenaufnahme durch den

Kontaktbereichsbeamten der Polizeistation Karlshagen, lief eine

männliche Person an einem der Ferienhäuser vorbei. Die Person führte

eine Decke bei sich, die zweifelsfrei einem der Ferienhäuser

zugeordnet werden konnte. Nach der Feststellung seiner Identität

wurde der 30-jährige deutsche Beschuldigte, der gegenwärtig ohne

festen Wohnsitz ist, vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam

in Heringsdorf zugeführt. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam kam zum

Einsatz und führte umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durch.

Die Staatsanwaltschaft Stralsund bestätigte die vorläufige Festnahme,

so dass der Beschuldigte am 28.11.2022 einem Haftrichter vorgeführt

wird. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000,00 EUR. Ein

Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl wurde eingeleitet.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



