POL-NB: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrzeugführer

Pasewalk (ots) -



Am 27.11.2022 um 15:15 Uhr, kam es auf der B104 zwischen Pasewalk und

Papendorf zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 61-jährige

deutsche Unfallverursacher überholte mit seinem Pkw VW Golf einen

anderen Pkw VW Golf. Der Unfallverursacher scherte auf Grund von

Gegenverkehr zu früh wieder ein und kollidierte dabei seitlich mit

dem anderen VW Golf. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde

Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers wahrgenommen.

Ein freiwillig durchgeführte Test vor Ort bestätigte dies. Der

Atemalkohlwert lag bei 2,03 Promille. Im Anschluss der Unfallaufnahme

wurde beim Unfallverursacher ein Blutprobenentnahme durchgeführt und

der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Personen kamen

nicht zu Schaden, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000

Euro.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



